Por qué hoy parece que no se le puede decir a alguien que no tiene talento: "Vivimos en un mundo algo populista. Hoy cuesta mucho, o está mal visto, decirle a alguien que no es suficientemente bueno, que no tiene talento suficiente, y es un problema de nuestra sociedad. Yo le dije muchas veces a mi sobrino que no era suficientemente bueno, porque yo entendía que era la manera de motivarlo y de que no se acomodara".