Pero Edson Gómez y Nabor Castillo no son los únicos que han denunciado el retraso de sus apoyos económicos, ya que el nadador paraolímpico, Christopher Tronco dijo: "Estoy molesto y enojado. ¿Cómo es posible que en Conade, después de 2 meses que me debía de beca sólo me pague uno? Además teniendo dos records: uno mundial y otro americano, me hayan bajado mi beca 6 mil a 2 mil pesos. Es una injusticia, Ana Guevara, eres de lo peor. ¡Paga lo que nos corresponde!"