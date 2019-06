Entre los más de seis meses de grabaciones, se conoció una conversación mantenida entre el ex jugador Carlos Aranda con un amigo suyo: "Mira, hermano el Valencia gana la primera parte y la segunda, ¿vale? Escúchame, que gana la primera parte y la segunda, ¿vale? O sea que gana la primera parte y el partido lo gana también; no que gana, que tiene que marcar dos goles en las dos partes, que gana primera y segunda (…). Mira, tú sabes lo que es, no se puede enterar nadie, pero sabes lo que es. Nadie. Nadie es nadie, nadie, ni tus amigos, ni nadie", dice la desgrabación del audio filtrada.