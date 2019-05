El argentino Óscar Ruggeri denunció malos manejos de promotores cuando apenas llevaba unas horas como entrenador del América. "Firmas con un club y a los 10 minutos te hablan 200 representantes ofreciéndote 200 jugadores. Cuando fui al América me llamó uno diciendo, 'tengo un delantero', le dije no, la verdad no me gusta, no me interesa para lo que es el América, 'te llevas el 50% de lo que pidas'", ventiló.