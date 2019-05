"Las cosas que hizo en ese juego, son cosas que ha hecho durante toda su carrera, hacen que sea difícil enfrentarlo. Si tratas de detenerlo, no puedes tener miedo de que te hagan parecer tonto. Lo he hecho. He sido gambeteado por él y eso ha sido visto un millón de veces. No fui el primero y no seré el último. Es un jugador increíble", reconoció Milner a pesar de haber sido destratado verbalmente por Messi.