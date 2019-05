"Yo el tiempo que estuve ahí adentro no pelee, me he comportado como un caballero. Para afuera he recibido misiles de todos lados, yo no conté muchas historias de muchos dirigentes, de muchos que aportaban dinero y otros que se quedaban con dinero. Creo que hay que sanear, recuperar confianza y capacitarse", ventila en el simposio.