"No (da mala imagen al torneo), el que jugó es él, el torneo se hizo bien, fue un éxito y un torneo increíble. Pero es una declaración desafortunada, hasta irrespetuosa, 'gané muy fácil…'. Pero también es un poquito irrespetuosa para sus colegas, la gente con quien convive, cada quién es responsable de lo que dice, no me cayeron sus palabras nada bien pero no hay mucho que hacer", dijo a Infobae México Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis.