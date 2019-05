"Recuerdo el primer día que hablé con él. Me llamó para quedarme, me invitó a ir a Viena y me dijo: 'Traete solo equipaje de mano, porque si no nos entendemos te puedes volver directamente'. Así era Niki. Por suerte tuve que comprar ropa. Y en Viena noté que estaba feliz con que se hiciera la película, sobre todo gracias a la calidad del guión, que se acercó mucho a Lauda. Peter Morgan (guionista), se notó que lo conocía muy bien".