"Es muy fácil hablar, como cuando dijo 'vamos a traer la Champions', pero a la hora de la verdad, la mentalidad de Messi no es como la de Cristiano Ronaldo y la realidad es que CR7 te levanta un equipo en las peores circunstancias y Messi no. Cuando se rodea de los mejores es muy bueno, pero cuando no tiene ayudas no tiene la personalidad para sacarlo adelante. No digo que gane, al menos que lo intente", sentenció uno de los panelistas de El Chiringuito.