"Jamás me hubiera podido imaginar acabar con una carrera exitosa y de esta manera. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. He vivido muchas emociones gracias al tenis. Cuando nació mi bebé o las Copas Davis. Es el único partido que he perdido y no me he ido dolido por la derrota. He disfrutado y me alegro mucho de haberlo hecho", destacó después de una noche plagada de emociones, en la pista central de la Caja Mágica.