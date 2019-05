"Cada árbitro interpreta el reglamento a su antojo; y el reglamento es uno. Hoy, después de los 20 minutos del segundo tiempo, el árbitro estaba más pendiente del auricular que le decían seguramente que no había sido penal y que todas las infracciones tenían que ser para San Luis. No nos cobró una a favor", disparó en conferencia de prensa. "No sé si es mano o no es mano. Estaba lejos. No sé dónde le había pegado. Después hubo un penal muy claro a Rubio (Rubin) pero no lo cobró y no podemos decir nada", agregó.