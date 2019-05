El físico de Pep ya no estaba al 100%: se infiltraba hasta para entrenarse. Pero eso no le impedía ejercer la docencia. El uruguayo Sebastián Abreu, compañero en aquella etapa, compartió una anécdota que confirma que el director técnico ya afloraba con fuerza y sapiencia. "Yo cubría al defensor y le ponía el pie a la pelota. Él me decía: 'No, Loco, estás perdiendo tres segundos'. '¿Qué tres segundos, vos qué sabés', le respondí. Un día se cansó y me dice 'si pude modificarle la forma de recibir a Romario, no puede ser que contigo no pueda'. Se quedaba en los entrenamientos conmigo y usaba conos para perfilarme de lado, cosa que el control fuera orientado y me sacara la marca en el primer control", reveló el Loco.