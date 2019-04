"Te puedo asegurar que el fútbol mexicano con el Tata viendo todo creo que puede hacer una gran selección. Ayudado por los dirigentes eh… Después empiezan con el Tata esto o lo otro. No, vos sos dirigente hermano. Dejá que elija el Tata. A mí me sorprendió particularmente el ida y vuelta, el pasar la línea de la pelota, de los jugadores. Te marco a (Jesús) Escoboza, (Julio) Nava; el propio (José) Luguito. No le voy a meter ningún jugador al Tata porque todavía ni hablé con él, pero creo que si el jugador mexicano entiende lo que yo le digo, puede entender a muchos como yo que hablan de fútbol y quieren al fútbol como lo quiero yo", aseguró.