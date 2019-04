El ex delantero de 52 años difundió esto a horas del clásico entre los dos Manchester que podría definir la Premier League. Los equipos juegan hoy en Old Trafford y en caso de que el elenco visitante obtenga una victoria, quedará como líder del certamen a falta de tres jornadas para el final. Sin embargo, el video no hace referencia al duelo futbolístico que paralizará a Inglaterra.