El ex New York Knicks y Phoenix Suns asistió al evento vestido con una camisa de golf negra, gafas y una prominente barba que dejaba entrever su sonrisa. En los suburbios cercanos a Washington DC, Mustaf ha pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando con Take Charge, un programa diseñado para ayudar a adolescentes locales, la mayoría hombres afroamericanos, para alejarlos del sistema de justicia penal.