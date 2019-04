Lev Yashin, considerado por muchos como el mejor arquero de todos los tiempos, coincidió con el escritor uruguayo en que esta posición es la más injusta e ingrata de todo el balompié. "¿Qué tipo de portero es aquel que no se atormenta con un gol que concede? Debe estar atormentado, y si está calmado, significa el final. No importa lo que haya hecho en el pasado, no tiene futuro".