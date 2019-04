"Todavía no me saqué ninguna foto con los pilotos y no es que no pude, porque mis compañeros tiene como tres fotos cada uno ya, pero hay una parte mía adentro que me lleva a no colgarme de ellos. Ayer Andrea Dovizioso iba caminando y le pedimos una foto. Él nunca frenó, mostró buena onda pero caminaba medio como 'dale que me voy'. Uno lo agarró del hombro y él le sacó la mano. De afuera podés pensar que Dovizioso, como ganó la primer carrera, viene a la segunda contento y tiene la mejor onda, pero él tiene su propio mundo y no sabés si le paso algo entre carrera y carrera. A mí como jugador me pasaba. Capaz estábamos primeros en el campeonato o avanzando en el Mundial y te molestaba igual porque vos tenés tus problemas, tus cosas, tu rollo, tus creencias", argumentó el 'Chino', quien explicó que justamente por eso desistió de la idea que cruzó por un momento en su cabeza de regalarle su camiseta de Colón con el 46 a Valentino Rossi.