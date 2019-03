La reconstrucción del equipo que tiene a Magic Johnson, una leyenda de los Lakers, como gerente de operaciones, todavía no ve resultados. Después de varios movimientos entre temporadas con traspasos en los que dejó ir del equipo a jugadores con un gran presente, como el mismo Russell a Brooklyn o Julius Randle, figura de los New Orleans Pelicans, el ex base del equipo que ganó cinco campeonatos en la década del 80 deberá ver los pasos a seguir.