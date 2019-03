"Y no, nos quedamos charlando, jugando al truco. Una persona normal con la que podés compartir, nos divertimos. Obviamente fuimos a un salón específico en el aeropuerto porque con Diego no podés estar en ningún lado abierto. Llegamos a Dorados y no se podía salir del aeropuerto", agrega sobre esas primeras horas en Sinaloa durante comienzos de septiembre del 2018.