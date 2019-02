El organismo consideró que estos comentarios corresponden a una línea de pensamiento que ellos no pueden permitir y que no es la primera vez que son expresados por la ex tenista. La posición esgrimida por la campeona de 18 Grand Slams está, según explicaron, "basada en un falso entendimiento de la ciencia y la información, y perpetúa peligrosos mitos que conducen al continuo asedio contra las personas trans a través de leyes discriminatorias, estereotipos de odio y violencia desproporcionada".