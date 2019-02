En su nueva faceta como panelista del programa 'El Chiringuito', Álvaro Arbeloa habló sobre Messi y lo alabó de una manera muy particular. "Respeto mucho al Barça, es un grandísimo equipo con un gran jugador como es Messi. Es muy bueno, no lo he podido disfrutar nunca ni creo que lo disfrutaré. Espero que no tarde mucho en retirarse, estoy contando los días", lanzó.