"Julen Lopetegui (el entonces entrenador) no tenía idea de que Cristiano se estaba yendo. No hubo una intención del Real Madrid para que se fuera", prologó el periodista. En noviembre de 2016, CR7 había firmado una extensión de su vínculo con el Merengue hasta junio de 2021, con una suculenta mejora del contrato. Pero el atacante deseaba una nueva actualización, con un aumento. "Cristiano le dijo al Real: 'si quieres que me quede, entonces dame un nuevo contrato'. Y Florentino Pérez dijo que estaba bien, pero con una baja en la cláusula de rescisión, a un número más manejable. ¿Cómo reaccionó Cristiano? Pensando: 'ellos no me quieren, no me quieren'. Y le dijo a su representante, Jorge Mendes: 'Ve a buscarme un equipo'", relató Balagué.