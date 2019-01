Después del tenis, Djokovic enfrentó el micrófono. Reveló la charla íntima previa que tuvo con su hijo -quien se perdió el partido por acudir al preescolar- y dejó una lección: "Hablé con él 45 minutos antes del partido, me contaba de Spiderman. Actuaba como un pez en el acuario, hacía varias cosas. Obviamente me deseó suerte y me dijo 'asegúrate de ganar'. La verdad que es una bendición la paternidad, es lo mejor que me pasó en la vida. Obviamente con mi esposa, estamos juntos hace 15 años y ahora somos padres de dos ángeles. Para mí de esto se trata la vida".