Siempre he respetado a las personas que comparten sus momentos más vulnerables como puntos de inflexión en la búsqueda de la verdadera fuerza que inspira a tanta gente. Fui vulnerable tantas veces en los últimos años, y todavía soy vulnerable. No me da vergüenza. Por el contrario, me hace más fiel a mí mismo y a los demás. Me permite acercarme a las personas. Me permite "profundizar" y analizar lo que realmente está sucediendo dentro de mí. Cuando descubro eso, puedo crear una estrategia para superar este problema y avanzar como un ser humano más fuerte, más sabio y más feliz.