Tumiri ha decidido seguir con su vida y comprende esta tragedia como una oportunidad que Dios le dio para predicar su palabra, sin embargo, no esconde su enojo al mencionar la corrupción que existía detrás de LaMia y que derivó en la tragedia: "Hay muchos familiares dolidos, no hay que tapar eso. Me da un poco de rabia porque mucha gente, hablo también por la tripulación, están dolidos. Por todos los muchachos que estaban ahí, los futbolistas, no sé como realmente cómo estarán. Pero sí da rabia que no estén llegando a una solución. No se les va a entregar vivos a los fallecidos, pero sí tiene que haber un porqué. Hay que llegar al fondo".