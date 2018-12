Pese a ser suplente en 8 de los 10 partidos disputados, el Real Madrid no quiere desprenderse a corto plazo del tico ya que no cuenta con un reemplazante de Courtois que esté a la altura. Si bien adquirieron al ucraniano Andriy Lunin, consideraron que aun no cuenta con los minutos suficientes para vestirse de galáctico y lo mandaron a préstamo al Leganés.