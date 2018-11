View this post on Instagram

RISE129 昨日は応援ありがとうございました! そして内藤選手、3年間追い続けてくれてありがとうございました。 戦えて凄く嬉しかったです。 リングで、3年間ありがとうございました と言われた時は言葉が出て来ませんでした。 内藤選手の想いも背負い、これからも勝ち続けたいと思います。 さあ、やるぞ!! #RISE129 #cygames #TARGET #TEPPENGYM