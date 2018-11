"Creo que lo que cambió desde ahí –insiste- es que antes no había tanta demanda porque había cupos en los equipos extranjeros, y ahora se van todos, cuando antes se iban los jugadores clave de cada equipo. Por otro lado, ahora el dinero de los sponsors, la TV, va para los que más poder y habitantes tienen, y es lógico, pero Uruguay quedó rezagado porque el jugador uruguayo es barato, muy bueno y rendidor. Si hace un buen torneo Apertura, ya no está en el Clausura. Por ejemplo, si Peñarol ahora hubiera podido mantener a Jonathan Rodríguez, al "Pájaro" Federico Valverde (en el Real Madrid) y a Nahitán Nández, que era el capitán, con Maxi Rodríguez podría estar en condiciones de pelear esta Copa Libertadores, pero no los pudo retener. Hoy te lo desarman Argentina, Brasil, México, el fútbol europeo".