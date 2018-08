"En realidad llegué con problemas en la rodilla que no me dejaba de pasar del todo entonces ciertamente que al regresar estaba un poco preocupado por no a lo mejor poder presentarme de la manera que a mi me gusta o de poder entrenarme constantemente y poder estar mejor físicamente de lo que estaba, pero como a lo largo de mi carrera siempre fue una constante y con la perseverancia que yo tengo en los entrenamientos después de un tiempo me pasó completamente el problema que tenía y hoy por hoy tengo la salud que me permite entrenar todos los días prepararme mejor en la semana y creo que todo ese trabajo de meses valió la pena porque hoy estoy muy bien físicamente y obviamente que va también de la mano que me siento también entero para poder jugar y aportar para el equipo.