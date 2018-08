Les voy a mostrar cómo es la situación. Este es el campeón, muchachos. Chelsea es el campeón hoy, 2 de marzo, ellos son los campeones. Nosotros no. Tal vez lo seamos, pero ahora los campeones son ellos. Fueron campeones hace seis meses, lo hicieron de manera increíble. Y ustedes tienen que lograrlo, muchachos, si no, no hay manera. Ustedes lo saben. Quedan seis días para jugar contra el Stoke City. Se termina. Se termina. No hay oportunidad para un luchador. Seremos campeones ganando estos dos partidos. '¿Estamos cansados?', al demonio. '¿Estamos cansados?', al demonio. No están cansado si quieren ser campeones. Porque ellos son los campeones. Los que toman el tren hacia Manchester como campeones son ellos, no nosotros. Y no me gusta repetirme esto a mi mismo. Lo han hecho millones de veces, mil millones de veces hicieron este movimiento. Éste es el último, vamos.