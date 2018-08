Sobre el hecho de estar cerca de llegar a los 500 goles, se mostró entusiasmado y reveló que le costó convertirse en goleador: "Si logro alcanzar los 500, ojalá sea este sábado, será muy bonito. Al principio me costó mucho marcar goles y hubo muchas críticas pero estas me motivaron y gracias al trabajo y a mis compañeros he podido anotar todos esos goles."