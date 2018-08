"Después de la serie de cuartos de final de la Copa Davis y del nacimiento de mi hijo estuve un tiempo en casa y ahora me está costando mental y físicamente volver a viajar. No he tenido los resultados que esperaba y no me gusta verme fuera del top 60; pero sé que tengo 36 años y es una realidad que acepto e intento llevarla lo mejor posible", comentó. Igualmente, luego agregó: "Antes lo llevaba mucho peor. Una vez estuve un día sin hablarle a mi mujer por el enfado que tenía de haber perdido la final de Acapulco con Nadal".