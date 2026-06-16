Colombia

Senador electo del Centro Democrático insistió en que Iván Cepeda no ha descartado la constituyente: “¡Va por el desmonte de la Constitución!”

El señalamiento del congresista Hernán Cadavid se conoció tras el respaldo de sectores de centro a la candidatura oficialista y el anuncio de que “no será una prioridad una asamblea constituyente, sino la búsqueda de una concertación, a través del acuerdo nacional” lo que promoverá en su Gobierno

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Hernán Cadavid cuestionó las declaraciones de Iván Cepeda sobre la asamblea constituyente - crédito EFE - Senado
Hernán Cadavid cuestionó las declaraciones de Iván Cepeda sobre la asamblea constituyente - crédito EFE - Senado

Para Hernán Cadavid, senador de Centro Democrático, el candidato presidencial Iván Cepeda aún no ha descartado la posibilidad de una asamblea nacional constituyente. Así lo advirtió en su publicación en redes sociales del martes 16 de junio, en la que indicó que el objetivo central del senador del Pacto Histórico, que busca convertirse en el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, es el “desmonte de la Constitución”.

Cadavid le salió al paso al reciente encuentro del aspirante al primer cargo de la nación, que recibió el apoyo de sectores de centro, como los exsenadores Iván Muralanda y Antonio Navarro Wolf. El hoy representante a la Cámara reiteró sus señalamientos hacia Cepeda y está convencido de que estaría engañando a los electores con el fin de no perder respaldos, al darse cuenta del rechazo multitudinario.

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Que la Constituyente ‘no será una prioridad’ no quiere decir que descarta la asamblea constituyente. ¡Va por el desmonte de la Constitución! Ojo que como buen comunista en Iván Cepeda no hay palabras al azar”, afirmó el parlamentario de oposición, al replicar la intervención del senador del Pacto Histórico y expresar, en consecuencia, que su postura genera inquietud sobre la estabilidad institucional del país.

Hernán Cadavid le respondió a Iván Cepeda
Con este mensaje en la red social X, el representante y senador electo Hernán Cadavid le respondió al candidato presidencial Iván Cepeda, tras su más reciente anuncio - crédito @hernancadavidm/X

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre la constituyente en Colombia?

En su intervención en la adhesión de sectores de centro, Cepeda aseguró que en su eventual gobierno “no será una prioridad una asamblea constituyente, sino la búsqueda de una concertación, a través del acuerdo nacional”. Fue esta parte, la de la “prioridad”, la que desató la alarma en Cadavid, al hacer énfasis en que en este caso, los términos usados por el candidato sí son claves para entender lo que pensaría el senador oficialista.

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Eso quiere decir que no se da ninguna prioridad a una asamblea constituyente, sino la búsqueda de esa concertación a través del acuerdo nacional", agregó Cepeda. Lo anterior, lo expresó ante la manera en que el panorama político, de evidente repudio a la iniciativa, ha llevado al aspirante progresista a distanciarse de la idea de promover este mecanismo y tratar de disipar los temores de inestabilidad institucional.

Ilustración de Iván Cepeda con micrófono, Capitolio y Casa de Nariño de fondo. Banner "Asamblea Nacional Constituyente" y texto de la Constitución de 1991.
Iván Cepeda tuvo que recular en su respaldo a la asamblea constituyente, ante los temores que esta iniciativa genera en la población - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y es que en las últimas semanas, el debate en torno a la posible modificación de la Constitución de 1991 ha generado divisiones en la opinión pública y entre los partidos políticos. Durante su intervención, Cepeda argumentó que el acuerdo nacional debe centrarse en temas urgentes y concretos, como la crisis del sistema de salud, la situación fiscal y el problema de la seguridad en los territorios afectados por el conflicto.

“El acuerdo nacional, que muchos colombianos y colombianas se preguntan en torno a qué debe girar, tiene ya en su agenda algunos temas que son inaplazables y quiero rápidamente enunciarlos”, explicó el candidato ante los medios, al profundizar en que existe la necesidad de “dialogar sobre la crisis del sistema de salud y de la búsqueda de un plan concertado para atender con urgencia los problemas que hay”.

La Constitución Política actual rige desde 1991, tras efectuarse justamente una asamblea nacional constituyente - crédito EFE
La Constitución Política actual rige desde 1991, tras efectuarse justamente una asamblea nacional constituyente - crédito EFE

En lo que concierne al déficit fiscal, Cepeda habló de la urgencia de un pacto para enfrentar ese reto. “La situación fiscal y de déficit fiscal requiere, como lo hemos dicho y lo hemos manifestado, un pacto fiscal que nos ponga en sintonía para abordar un problema que tiene las dimensiones y los peligros que encierra”, indicó Cepeda, que también habló de aspectos como la seguridad como derecho fundamental de los colombianos.

“Seguridad que considero es un derecho, no es una simple atención del Estado colombiano. Es un derecho de la población y que requiere ser llevada a cabo de manera integral; pero, por supuesto, en primer lugar, con una intervención clara: que cuando sea necesario proteger a la población de las Fuerzas Militares y de Policía, y de la fuerza pública, (sean) respetuosas, eso sí, dejémoslo muy en claro, de la democracia”, señaló.

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