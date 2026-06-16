Alcaldía de Bogotá abrió 1.210 vacantes en seis sectores con prioridad para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años

La convocatoria de empleo en Bogotá incluye 276 vacantes sin experiencia y 29 que exigen solo seis meses de experiencia para ampliar el acceso de jóvenes y personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Bogotá ofrece 1.210 nuevos puestos de trabajo a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en sectores como salud, comercio, servicio al cliente, logística, tecnología y seguridad.

La convocatoria incluye 276 vacantes sin experiencia previa y otras 29 que solo exigen seis meses de experiencia, ampliando las oportunidades formales para jóvenes y personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral. Así lo confirmó la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, al destacar la creciente demanda de talento y el enfoque incluyente de esta oferta.

PUBLICIDAD

La convocatoria prioriza la inclusión laboral de diferentes grupos poblacionales. De los puestos ofertados, 953 están dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años, 572 a mujeres, 219 a personas con discapacidad y 37 a mayores de 50 años. Las vacantes pueden ser compatibles con más de un grupo, según el perfil requerido por las empresas participantes, lo que amplía el acceso a empleo a segmentos históricamente menos favorecidos.

La oferta laboral en Bogotá prioriza la inclusión con 953 vacantes para jóvenes de 18 a 28 años, 572 para mujeres, 219 para personas con discapacidad y 37 para mayores de 50 años - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Entre los cargos disponibles se encuentran médicos generales, especialistas en radiología y patología, auxiliares de enfermería, regentes de farmacia, operadores de tienda, auxiliares de bodega, agentes de call center, vigilantes, diseñadores gráficos, desarrolladores de inteligencia artificial bilingües, analistas financieros bilingües y coordinadores de recursos humanos, entre otros.

PUBLICIDAD

La diversidad de perfiles solicitados responde a la dinámica económica y social de la ciudad, permitiendo que personas con distintos niveles de formación —desde bachilleres hasta universitarios, técnicos y tecnólogos— puedan encontrar una oportunidad acorde a sus capacidades.

La mayoría de las vacantes ofrecen salarios entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, aunque en áreas especializadas de la salud los sueldos pueden llegar hasta nueve salarios mínimos. El abanico salarial busca responder tanto a quienes buscan su primer empleo como a profesionales con experiencia consolidada.

PUBLICIDAD

Las vacantes en Bogotá abarcan cargos como médicos, auxiliares de enfermería, agentes de call center, vigilantes, diseñadores gráficos y desarrolladores de inteligencia artificial bilingües - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Quienes deseen conocer el detalle de las vacantes y participar en las próximas jornadas de conexión laboral pueden consultar las redes sociales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico o acceder al canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde se publican de manera permanente nuevas oportunidades y actividades de intermediación laboral. Asimismo, la Unidad Móvil de Empleo estará presente en la localidad de Ciudad Bolívar para ofrecer orientación y acompañamiento personalizado en la búsqueda de empleo.

Oferta ampliada a nivel nacional del Sena

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena inició junio con una de las ofertas más amplias del año, abriendo más de 26.000 vacantes laborales en Colombia y el exterior. Bogotá D.C. lidera la oferta con 9.350 vacantes, seguida por Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Las vacantes cubren desde áreas administrativas hasta técnicas, operativas y de servicios, adaptándose a las necesidades productivas de cada región.

PUBLICIDAD

En la capital, los sectores con mayor demanda son ventas y servicios (3.177 vacantes), operación de equipos y oficios (1.989) y finanzas y administración (2.152). Se requieren asistentes administrativos, auxiliares de almacén, analistas y asesores de servicios financieros, auxiliares de información y servicio al cliente, así como auxiliares de compras e inventarios. También hay oportunidades para contadores, analistas de gestión, supervisores, secretarios, recepcionistas, programadores de rutas y cargos técnicos y operativos en manufactura y logística.

En la plataforma oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena, el proceso para postularse a las vacantes es gratuito, virtual y sin intermediarios, con salarios que van desde el mínimo hasta más de $8.000.000 mensuales - crédito Sena

El rango de salarios oscila desde el salario mínimo —cerca de $2.000.000— hasta más de $8.000.000 mensuales en cargos de alta responsabilidad o especialización. Lo anterior permite cubrir desde quienes buscan un primer empleo hasta profesionales con amplia experiencia.

PUBLICIDAD

Finalmente, para participar, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena (https://ape.sena.edu.co/), crear un usuario y registrar su hoja de vida. El proceso es gratuito, virtual y sin intermediarios, garantizando la transparencia y accesibilidad a todos los candidatos.