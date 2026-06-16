Carolina Corcho envió dura carta a los antioqueños cuestionando su apoyo a Abelardo de la Espriella: “¿Qué nos está pasando?”

Según la senadora, la elección presidencial enfrenta dos proyectos políticos opuestos - crédito Mariano Vimos/Colprensa y prensa Abelardo De la Espriella

Antioquia fue uno de los departamentos donde el candidato presidencial Abelardo de la Espriella obtuvo sus mejores resultados en la primera vuelta de las elecciones de 2026.

Según los resultados electorales, el aspirante consiguió 1.723.406 votos, equivalentes al 54,36% de la votación departamental, superando ampliamente a Iván Cepeda, quien alcanzó 805.652 sufragios, correspondientes al 25,41%.

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En ese contexto, la senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho difundió una carta pública dirigida a los ciudadanos de Antioquia en la que cuestionó el respaldo mayoritario obtenido por De la Espriella en la región y convocó a los votantes a apoyar la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué en la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

La congresista inició su mensaje planteando una pregunta que, según indicó, busca interpelar a los habitantes del departamento frente al escenario electoral. “¿Qué nos está pasando?”, escribió Corcho al referirse al resultado obtenido por el candidato de derecha en Antioquia.

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Según la senadora, la elección presidencial enfrenta dos proyectos políticos opuestos. En su carta afirmó que uno de ellos representa “la vida, la paz, la justicia social y la garantía de derechos fundamentales”, mientras que el otro simboliza “la muerte, la guerra y el retorno a la violencia como método político”.

“Lo que está en juego es más que una elección: se trata del rumbo ético, democrático y social de Colombia”, expresó.

Críticas al panorama político de Antioquia

Corcho sostuvo que la segunda vuelta presidencial enfrenta dos modelos de país diferentes y afirmó que la decisión de los votantes definirá el futuro político, social y democrático de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En el documento, Corcho sostuvo que desde distintos sectores se ha promovido una visión de Antioquia asociada exclusivamente con posiciones conservadoras. La senadora rechazó esa caracterización y afirmó que el departamento también ha sido escenario de procesos sociales, culturales y políticos vinculados a la defensa de derechos y a las luchas populares.

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La congresista señaló que existe una narrativa que pretende presentar a Antioquia como una región “condenada” a respaldar proyectos políticos de derecha y aseguró que esa visión desconoce diferentes episodios de la historia regional.

“Nos pretenden convencer de que el pueblo antioqueño está condenado, sin remedio, a abrazar propuestas de muerte como la del candidato de la extrema derecha”, manifestó en la carta.

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Corcho también hizo referencia a figuras históricas y culturales vinculadas a Antioquia. Entre ellas mencionó a Rafael Uribe Uribe, María Cano, Débora Arango y León de Greiff, a quienes presentó como referentes de luchas democráticas, sociales y culturales. Asimismo, citó un fragmento del poema Canto del Antioqueño de Epifanio Mejía para respaldar su argumento sobre el carácter libre e independiente de los habitantes del departamento.

La senadora explicó que, desde su perspectiva, la identidad antioqueña está relacionada con valores como la rebeldía intelectual, la defensa de los sectores populares y la búsqueda de la justicia social. “Esa convicción explica mi decisión como mujer antioqueña de respaldar el proyecto político del Pacto Histórico”, afirmó.

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Los argumentos sobre la gestión del Gobierno Petro

La senadora destacó avances que atribuyó al actual Gobierno en Antioquia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Otro de los apartados de la carta estuvo dedicado a enumerar acciones impulsadas por el actual Gobierno en Antioquia, las cuales, según Corcho, evidencian resultados concretos que deberían tener continuidad mediante una eventual presidencia de Iván Cepeda.

Entre los aspectos mencionados figura la reforma agraria. La senadora señaló que más de 2.900 hectáreas han sido entregadas a familias campesinas en municipios como Yondó y destacó la consolidación de la Zona de Reserva Campesina de Valdivia, además de la recuperación de otras 427 hectáreas destinadas a fortalecer la producción rural.

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También hizo referencia a iniciativas relacionadas con la actividad minera en el Bajo Cauca. En particular, mencionó la creación de la Agencia de Distrito Minero Adimapaz en Caucasia, concebida para promover procesos de formalización y sostenibilidad en el sector.

En materia educativa, Corcho destacó los esfuerzos dirigidos a contribuir a la estabilidad financiera de la Universidad de Antioquia, mientras que en salud resaltó proyectos de fortalecimiento hospitalario en municipios como Yarumal, Apartadó, Caucasia y Puerto Berrío.

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La congresista igualmente señaló avances en infraestructura y movilidad, entre ellos el financiamiento nacional del Metro Ligero de la 80 en Medellín, la reactivación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y la modernización de la vía entre Necoclí y Arboletes.

“El proyecto político que defendemos, y que tendrá continuidad con el liderazgo de Iván Cepeda y Aida Quilcué, ha dejado resultados verificables en Antioquia”, sostuvo.

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Llamado a respaldar a Iván Cepeda

La carta fue difundida a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, en medio de una disputa electoral marcada por la amplia ventaja que obtuvo Abelardo De la Espriella en Antioquia durante la primera ronda de votación - crédito @carolinacorcho/X

En la parte final de su mensaje, Corcho hizo un llamado directo a los ciudadanos de Antioquia para participar activamente en la campaña de segunda vuelta y promover el respaldo a la candidatura del Pacto Histórico. La senadora afirmó que la democracia se fortalece mediante la participación ciudadana y pidió a sus simpatizantes dialogar con vecinos y comunidades para exponer sus argumentos frente a las propuestas electorales en disputa.

“Iván Cepeda y Aida Quilcué representan una visión democrática comprometida con los derechos humanos, la pluralidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y sectores populares”, escribió.

Además, convocó a recorrer barrios, veredas y municipios para debatir sobre el futuro político del país antes de la jornada electoral.

“Demostremos en las urnas que las montañas de Antioquia no están destinadas a respaldar el autoritarismo, sino a formar mujeres y hombres libres”, concluyó Corcho en la carta, firmada como senadora del Pacto Histórico y difundida a pocos días de la segunda vuelta presidencial.