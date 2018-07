"Los voy a defender hasta el final en la rueda de prensa. Pero aquí (en el vestuario) les voy a decir la verdad. Hoy no he visto pasión por ganar. No la he visto. Algunos de ustedes juegan mejor cuando están enojados conmigo. Así que si tienen que odiarme, ódienme. No hay problema. Pero en cada entrenamiento, en cada partido, tienen que estar listos. Sé que tienen calidad, sé que son talentosos, pero para convertirlos en el mejor equipo tienen que aprender a jugar fútbol con coraje", sostiene Guardiola.