Wilmar Barrios ya lo decíamos, aprobó su examen, tiene que ser titular. Y después, revisemos la posición de Falcao. Falcao no aguantó la pelota ante los japoneses. Le costó pivotear, le costó aguantarla, le costó ganar. Generalmente cuando lo buscaron con envíos largos perdió ante los centrales rivales. Se lo vio pesado, no se lo vio bien físicamente, no se lo vio en su debut, y merecidísimo debut mundialista, estar a la altura de lo que él puede dar. ¿No es momento para Miguel Borja?