"Llegué a un punto, después de Sudáfrica, donde pensé: 'No puedo hacer eso otra vez', no puedo volver más con la selección", remarcó el mediocampista y agregó: "Comprendí la posición privilegiada en la que me encontraba, pero la encontré muy difícil y no pude seguir lidiando con eso. A veces estaba deprimido, le dije a la FA que no me eligiera".