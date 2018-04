Por otra parte, en las imágenes difundidas por TMZ muestran a Thompson ingresando al Four Seasons de Nueva York junto con una mujer -que no es Khloé- a eso de las 5 de la mañana de este pasado domingo. La mujer, que todavía no ha sido identificada, también fue vista por testigos más temprano esa noche muy cariñosa junto con el deportista en un club nocturno de la ciudad.