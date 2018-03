"Por un lado, no se interesaba por cuestiones médicas, pero luego exigía que realizáramos milagros. Las tensiones fueron en aumento. Me vio en el papel de un mero 'acata órdenes' de quien podía deshacerse en cualquier momento. Incluso mis informes de jugadores lesionados no le interesaron. Cada vez que quería hablar con él, inmediatamente se daba la vuelta y se alejaba. Con Heynckes, Van Gaal, Hitzfeld y Lattek fue muy diferente", especificó Müller-Wohlfahrt.