Por su parte, el futbolista que ahora se entrenará por su cuenta a la espera de la culminación del castigo, reconoció su error y se mostró dolido por el escándalo suscitado: "Quiero pedirle disculpas a todo el Ecuador y a El Nacional porque desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar. Habían personas que me querían ayudar pero me ayudaron de la manera incorrecta, me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta que podía nacionalizarme tranquilamente", sostuvo en diálogo con radio Área Deportiva