Meses antes de la Copa del Mundo en Brasil, la FIFA -a través de su ex director de marketing Thierry Wiel y su ex secretario general Jerome Valcke- les había hecho la insólita propuesta de 500.000 dólares para adquirir la patente del spray y quedarse con el negocio. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y tras eso, explotó el FIFA Gate con decenas de directivos manchados por corrupción (incluido el segundo mencionado) y se produjo el cambio de autoridades en la cúpula dirigencial.