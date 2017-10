El abogado, por su parte, insistió con su postura y el periodista terminó notablemente ofuscado. "Usted está diciendo que es grave porque es chileno y se ha quedado con toda la rabia del mundo. Si no estuviese en carrera política, no hubiera reclamado. Ojalá que no salga elegido", sentenció Nuñez, quien acusó a Rendón de querer aprovechar esta campaña para ser candidato a senador por Santiago.