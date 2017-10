En una entrevista con la agencia china Xinhua, Federer ha revelado las cuatro razones que hacen que siga jugando al tenis: "Sé que el retiro está más cerca que lejos. Sé que ya no tengo 22 años, pero no tengo un día. Si el cuerpo me permite jugar, mi familia me permite jugar, si el éxito persiste, si soy feliz viajando, continuaré. Pero las cuatro cosas tienen que funcionar. Si alguna falla, será tal vez momento de parar. Pero por ahora, estoy bien."