"¿Quién me violó en Sttutgart, Alemania, (Copa) DTB en 1991? Vitali Scherbo. El monstruo que me ha mantenido aterrorizada en mi propia prisión durante tantos años. Sé que intentarás defenderte, pero mis detalles son mucho más contundentes que tus palabras. Ahora soy más fuerte que nunca y no podrás doblegarme nunca más", escribió Gutsu en su cuenta de Facebook.