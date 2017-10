Por su parte, en el diario AS informan que "la actitud de Piqué y sus declaraciones han terminado por provocar un ambiente irrespirable" y destacan que su vínculo con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ya está totalmente roto: "La relación entre Piqué y Sergio Ramos se ha quebrado definitivamente. La reunión de este lunes fue muy tensa para el catalán, 'que ya veremos si resiste la presión y no abandona la concentración' (…) Ramos ya le avisó la semana pasada que con sus tuits no ayudaba a apaciguar el ambiente y Piqué no sólo no ha hecho caso, sino que ha ido a más."