Del Museo Van Gogh al Louvre: los 9 robos más impactantes de la historia y cuáles quedaron sin resolver

La icónica desaparición de “Le Chemin de Sèvres”, de Corot, del propio Louvre

A lo largo de las últimas décadas, los robos de arte en museos y colecciones privadas han dejado una profunda huella en la historia del arte, sumando a la llamada lista negra cientos de obras maestras desaparecidas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Instituciones de gran prestigio como el Museo del Louvre, el Museo Isabella Stewart Gardner y el Museo de Bellas Artes de Montreal han sido escenario de sustracciones audaces que afectan al patrimonio cultural mundial, según detalló Revista AD.

Pese a los avances en sistemas de seguridad, el robo organizado de arte sigue representando una seria amenaza.

Diversos expertos señalan que redes criminales altamente especializadas han conseguido evadir la vigilancia, empleando métodos sofisticados para sustraer pinturas, esculturas y objetos de incalculable valor, muchos de los cuales continúan en paradero desconocido. Los responsables de estos actos rara vez son identificados y el mercado negro de arte sigue activo.

Con cada uno de estos episodios no resueltos amplía la sombra de incertidumbre sobre el destino de las grandes obras del arte mundial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Oratorio de San Lorenzo, Palermo (1969)

Uno de los casos más emblemáticos es el de la “Natividad con San Francisco y San Lorenzo”, de Caravaggio, sustraída en 1969 del oratorio de San Lorenzo en Palermo.

A pesar de la creación de una brigada policial especializada, la pista de la obra se perdió a principios de la década de 1980. La hipótesis de la implicación de la mafia siciliana sigue vigente en este robo, recogió Revista AD.

2. Museo de Bellas Artes de Montreal (1972)

El Museo de Bellas Artes de Montreal sufrió en 1972 uno de los mayores robos de su historia, con la desaparición de 18 pinturas y 38 joyas antiguas. Entre las piezas perdidas figuran trabajos de Daumier, Delacroix, Rubens, Rembrandt y otros maestros.

Los ladrones aprovecharon la desconexión parcial de la alarma por reparaciones y lograron neutralizar a los guardias. Sólo se recuperó posteriormente una pintura de Jan Brueghel el Viejo.

Museo Isabella Stewart Gardner de Boston fue víctima del mayor robo de arte en la historia de Estados Unidos

3. Museo Isabella Stewart Gardner de Boston (1990)

En 1990, el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston fue víctima del mayor robo de arte en la historia de Estados Unidos.

Dos personas disfrazadas de policías engañaron a los vigilantes y se llevaron 13 obras, incluyendo tres Rembrandt, el “Concierto” de Vermeer y piezas de Manet y Degas. El botín fue valorado en más de USD 500 millones. A día de hoy, los autores no han sido identificados ni las piezas encontradas, remarca Revista AD.

4. Museo Ashmolean de Oxford (1999)

A finales de 1999, la Universidad de Oxford vio cómo el Museo Ashmolean perdía la pintura “Vista de Auvers-sur-Oise”, de Paul Cézanne, valorada en EUR 4,8 millones.

El robo se perpetró durante la víspera de Año Nuevo, cuando los ladrones accedieron por el techo tras romper una ventana. La obra, según los responsables, no estaba asegurada en ese momento.

A lo largo de las últimas décadas, los robos de arte en museos y colecciones privadas han dejado una profunda huella en la historia del arte

5. Museo del Louvre de París

La vulnerabilidad de los museos fue evidente con la desaparición de “Le Chemin de Sèvres”, de Corot, del propio Louvre. El ladrón, amparado por la multitud de visitantes y la inexistencia de un sistema de alarma funcional, tomó la pequeña pintura y salió sin obstáculos entre más de diez mil personas.

6. Fundación Henry Moore, Reino Unido (1970)

En el Reino Unido, el robo de la “Figura reclinada” de Henry Moore en 1970 destacó por su magnitud. La escultura de bronce de dos metros de altura y más de dos toneladas fue sustraída de los jardines de la Fundación Henry Moore con una grúa, dos vehículos todoterreno y un camión, en apenas 10 minutos. Se estima que acabó en una fundición.

7. Musée d’Art Moderne de París (2010)

Un caso singular en París fue el asalto al Musée d’Art Moderne en 2010, cuando desaparecieron cinco pinturas de Modigliani, Picasso, Matisse, Braque y Léger, con un valor cercano a EUR 115 millones.

El criminal era llamado “Spiderman” y era reincidente. Fue detenido meses después, pero las obras todavía no han sido recuperadas. “El ladrón, ya condenado trece veces por actos similares, entró a través de una ventana”, destacó Revista AD.

Desaparición de “Vista del mar en Scheveningen” y “Congregación saliendo de la iglesia reformada en Nuenen”, ambos robados en el Museo Van Gogh de Ámsterdam en 2002

8. Palacio de Blenheim, Inglaterra (2019)

En el Palacio de Blenheim en Inglaterra, causó impacto la desaparición de un inodoro de oro macizo de 18 quilates, obra del artista Maurizio Cattelan. La pieza, valorada en más de EUR 1,1 millones, fue sustraída poco después de inaugurarse la muestra. El objeto sigue sin ser localizado. “El trabajo subversivo sigue siendo imposible de rastrear”, reseñó Revista AD.

9. Museo Singer Laren, Países Bajos (2020)

Las obras de Vincent van Gogh también han sido blanco de numerosos robos. En 2020, durante el cierre por la pandemia de Covid-19, el cuadro “Nuenen Presbytery Garden en primavera” de 1884 fue robado del Museo Singer Laren, cerca de Ámsterdam.

El lienzo, prestado por el Museo Groningen y valorado en hasta EUR 6 millones, fue sustraído tras forzar la puerta de entrada. Holanda ya había sufrido incidentes similares, como la desaparición de “Vista del mar en Scheveningen” y “Congregación saliendo de la iglesia reformada en Nuenen”, ambos robados en el Museo Van Gogh de Ámsterdam en 2002.

Con cada uno de estos episodios no resueltos, el número de esculturas, lienzos centenarios e instalaciones únicas en paradero desconocido continúa creciendo, ampliando la sombra de incertidumbre sobre el destino de las grandes obras del arte mundial.