Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

El calendario que rige la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo es resultado de una larga evolución histórica, marcada por reformas, tradiciones religiosas y homenajes a dioses y emperadores.

Aunque hoy parezca inamovible, el calendario gregoriano tal como lo conocemos solo existe desde el siglo XVI. Sin embargo, los nombres de sus meses tienen raíces mucho más antiguas, vinculadas a la civilización romana y a una serie de cambios cuyo rastro sigue visible en la etimología de cada uno.

La historia de los 12 meses no solo refleja la adaptación del tiempo a las necesidades sociales y agrícolas, sino también la permanencia de símbolos, rituales y figuras de poder. Desde deidades con dos rostros hasta emperadores que dejaron su huella, cada mes encierra un origen particular.

El origen de los 12 nombres de los meses del año

A lo largo de la historia, la forma en que organizamos el tiempo ha estado marcada por tradiciones, reformas y símbolos que se mantienen hasta hoy. Tal como detalla BBC Mundo en un análisis sobre la evolución del calendario, detrás de los nombres de los meses persisten rastros de dioses, emperadores y antiguas costumbres romanas. A continuación, una revisión del origen de cada uno de los 12 meses del año.

Enero

El primer mes del año no siempre ocupó esta posición. En los primeros calendarios romanos, enero era el penúltimo mes, hasta que la reforma impuesta por Julio César en el calendario juliano lo trasladó al inicio del ciclo anual.

Su nombre, Ianuarius en latín, está dedicado a Jano, el dios romano de los comienzos y las puertas, una deidad representada con dos rostros que mira hacia el pasado y el futuro. Así, enero simboliza la transición y el inicio de nuevas etapas.

Febrero

A diferencia de otros meses, febrero no toma su nombre de una divinidad, sino de una celebración: la Februa, una festividad romana de purificación y expiación. El verbo latino februare significa "purificar", y el mes se ubicaba originalmente al final del calendario romano.

Febrero, por lo tanto, está asociado a la limpieza espiritual y a la transición hacia un nuevo ciclo.

Marzo

En el calendario primigenio de Roma, marzo era el mes que marcaba el inicio del año. Su nombre, Martius, honra a Marte, el dios de la guerra, y se relaciona con el momento en que reanudaban las actividades agrícolas y las campañas militares tras el invierno.

Para los romanos, el inicio del año no era a mitad del invierno boreal, como en la actualidad, sino en la época de primavera. El mes de marzo, entonces, está ligado a la renovación y la acción.

Abril

El origen del nombre abril (Aprilis en latín) es objeto de debate. Una teoría lo vincula al verbo latino aperire, que significa "abrir", en referencia al florecimiento primaveral. Otra hipótesis sugiere que proviene de Afrodita, la diosa griega del amor.

El análisis realizado por la BBC señala que “una se refiere a un verbo del latín, aperire, o abrir, posiblemente para señalar el florecimiento en la agricultura. Pero otra hipótesis lo relaciona con Afrodita”.

De esta manera, abril simboliza el despertar de la naturaleza o el amor.

Mayo

El mes de mayo recibe su nombre de Maia, diosa romana de la fertilidad y la primavera, madre del dios Mercurio. Sin embargo, existen voces que lo asocian a los maiores, es decir, los ancianos en la cultura romana. Esta divinidad también era la madre del dios Mercurio.

Mayo representa la fertilidad, el crecimiento y la veneración a la experiencia.

Junio

Junio (Iunius) está dedicado a Juno, reina de los dioses romanos y esposa de Júpiter, considerada protectora de la maternidad y el matrimonio. No obstante, algunos estudiosos sostienen que el mes podría estar vinculado a los iuniores, o jóvenes, en sintonía con el origen de mayo.

“El origen del nombre también está sujeto a debate, pues también pudo haberse dedicado a los iuniores, es decir, los jóvenes”, explicó la BBC.

Junio, por tanto, puede simbolizar tanto la juventud como la protección divina.

Julio

Originalmente llamado Quintilis —por ser el quinto mes en el calendario romano—, en el año 44 a.C. fue rebautizado como Julius en honor a Julio César, quien nació en ese período y fue responsable de una de las reformas más importantes del calendario.

En este mes había nacido el líder Julio César, así que a la muerte de éste en el año 44 a.C., los romanos cambiaron el nombre a Iulius en su honor

La instauración del calendario juliano y la asociación con César le otorgan a julio un carácter de legado histórico.

Agosto

De forma similar, el sexto mes del calendario romano, originalmente Sextilis, fue renombrado en 8 a.C. como Augustus en homenaje a César Augusto, el primer emperador de Roma.

Es por eso que Agosto representa la consolidación del poder imperial y la memoria de los emperadores.

Septiembre

El nombre de septiembre proviene del latín septem, que significa siete, puesto que era el séptimo mes en el calendario romano.

La permanencia de este nombre refleja la inercia de la numeración original, aunque el mes haya cambiado de posición.

Octubre

Octubre deriva de la palabra latina octo, que significa ocho, ya que ocupaba el octavo lugar en el calendario primitivo.

Octubre es testimonio de cómo el orden original dejó huella en la nomenclatura actual.

Noviembre

El mes de noviembre debe su nombre al latín novem, nueve, correspondiente a su posición en el antiguo calendario romano.

La historia del mes de noviembre, o November, no es diferente: también tuvo su origen en la palabra novem, o nueve. El nombre permaneció aunque el calendario se modificó.

Diciembre

Finalmente, diciembre viene de decem, diez en latín, y era el último mes en el calendario original antes de las reformas.

El calendario gregoriano, instaurado en 1582 por orden del papa Gregorio XIII, ajustó la duración de los meses para corregir desfases, pero no modificó sus nombres.

Así, cada mes que hoy utilizamos lleva consigo la huella de dioses, emperadores y números antiguos, recordando la profunda herencia de Roma en la cultura occidental.