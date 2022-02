De Beethoven a Pierre Curie: las cartas de amor que escribieron grandes personajes de la historia

Ursula Doyle decidió hacer una recopilación, selección y orden de cartas para publicarlas en un libro.

Después de ver “And Just Like That” y la primera película de “Sex &The City” uno podrá recordar que la unión entre Carrie Bradshaw y Mr. Big fueron las cartas de hombres enamorados y que mejor que compilarlas en un libro.

Durante la trama de la película, el personaje de Sarah Jessica Parker relacionó el libro con el amor que le brindaba el personaje que encarnaba Chris Noth y, a pesar de haber discutido, estas cartas hicieron que ambos se encontraran, de nuevo, para así poder iniciar una aventura juntos.

El problema con esta película de drama fue que, al terminar de verla, muchos de los admiradores corrieron a las librerías para buscar la compilación de cartas, pero no la encontraron.

Se dieron cuenta de que el texto que figuraba en la pantalla era un mito literario, pero lo que no era un mito eran las cartas escritas por todos esos grandes hombres de la historia y que gracias a Ursula Doyle quien decidió hacer una recopilación, selección y orden de cartas para publicarlas en un libro.

Al terminar de ver la película de "Sex & The City" muchos de los admiradores corrieron a las librerías para buscar la compilación de cartas. (Foto: Diana/Planeta)

“Los Grandes Hombres También Hablan de Amor” se publicó en español a través de la editorial Diana. Se recopilaron algunas de las cartas de amor como Beethoven, Lord Byron, Diderot, Flaubert, Víctor Hugo, Keats, Mozart, Napoleón, Sterne, Twain y Oscar Wilde, entre otros.

En los textos se podrán leer los párrafos que alguna vez estos famosos músico, autores y pensadores le hicieron llegar a las mujeres de su vida.

Después de dos mil años podemos ver cómo ha sido la forma de escribir de los hombres hacia su amada, pues en esta compilación vemos que no han cambiado, además de que los temas como la pasión, los celos, esperanza y deseo siguen siendo sentimientos universales que uno lo encuentra en todos los corazones y mentes.

Estas 39 cartas del libro hacen que hoy en día cualquier persona recuerde esos momentos de sentarse a escribir una carta a su ser amado y que los correos electrónicos, los mensajes instantáneos, las redes sociales han destruido el romanticismo.

El ser romántico ha ido desapareciendo y a través de ello no hay personas que quieran expresar su amor como lo hace el dramaturgo Congreve o como Lord Nelson, que a pesar de no ser un personaje de letras pudo expresarle su sentir a su amada esposa.

La tecnología podrá apartar los momentos más románticos y abandonar los intereses de los enamorados, pero la ironía es algo que no se encontrará en esta compilación.

Ursula Doyle mencionó en la introducción de su libro que “era tentador pensar que los bárbaros modernos han perdido la fe tanto en el amor mismo como en el arte de su expresión”.

Aunque lo más sorprendente para la recopiladora no fueron esas palabras conmovedoras que uno tiene, sino “cuando sacaban a la luz preocupaciones más prosaicas, como la falta de fiabilidad del servicio postal, o la necesidad de unas sábanas limpias, o el envío de saludos para la madre de la amada, o la descripción de un sueño, que hace que las cartas ganen vida de repente y el escritor parezca más humano”.

En el libro aparece la carta que Oscar Wilde envió a lord Alfred Douglas

La misma autora menciona que la redacción de las cartas de hombres no es comparable con los textos que luego se reciben a través de correo electrónico.

Por esta razón, es importante recordarle a los hombres modernos, a través de este libro, que no necesitan todo un bagaje literario para expresar lo que sienten, con el simple hecho de escribir lo que piensan en un correo electrónico o en un mensaje de texto es suficiente, porque también los hombres hablan de amor.

