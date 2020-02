Comencé a leer este libro de la irlandesa Maggie O’Farrell (1972) porque vi que estaba compuesto por 17 episodios breves y porque, ¿saben qué?, yo también busco a veces lecturas sencillas, libros que si no los termino de corrido y los abandono por unos días no me obliguen a volver a leer todo lo que ya leí para poder introducirme de nuevo en ese universo. No me equivoqué, el tema es que ni se me ocurrió abandonarlo por un segundo: no pude.